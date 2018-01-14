اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، منها أداء الوزراء الأربعة الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي للوزراء الجدد: عليكم تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبذل أقصى جهد

الأمانة العامة للبرلمان: 519 نائبا وقعوا على استمارات تزكية ترشح السيسي

المالية تعلن أقل عجز للموازنة منذ 10سنوات بـ14 مليارا ونمو الإيرادات بـ38%

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

وداعًا للتلاعب فى السلع.. التموين تبدأ ربط المجمعات الاستهلاكية بمخازن الجملة إلكترونيا أول مارس

الداخلية تحبط تهريب 40 قطعة أثرية نادرة بحوزة عامل بصيدلية

مرتضى منصور : أمتلك برنامجا شاملا بانتخابات الرئاسة.. وأرفض المناظرات

موقع عسكرى أمريكى: جيش الصين جاهز للحرب العالمية الثالثة بامتلاك أسلحة متطورة

إبراهيم عيسى بطلا أمام هنيدى فى "أرض النفاق".. والتصوير الثلاثاء المقبل

صدمة فى الأهلى.. غياب رامي ربيعة 45 يومًا بسبب الإصابة