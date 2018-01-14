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الأحد، 14 يناير 2018 11:35 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 14 يناير 2018 09:31 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد


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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، منها أداء الوزراء الأربعة الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

1

الرئيس السيسي للوزراء الجدد: عليكم تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبذل أقصى جهد

 
 
2

الأمانة العامة للبرلمان: 519 نائبا وقعوا على استمارات تزكية ترشح السيسي

 
 
3

المالية تعلن أقل عجز للموازنة منذ 10سنوات بـ14 مليارا ونمو الإيرادات بـ38%

 

4

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

 

 

5

وداعًا للتلاعب فى السلع.. التموين تبدأ ربط المجمعات الاستهلاكية بمخازن الجملة إلكترونيا أول مارس

 

6

الداخلية تحبط تهريب 40 قطعة أثرية نادرة بحوزة عامل بصيدلية

 
 
 
7

مرتضى منصور : أمتلك برنامجا شاملا بانتخابات الرئاسة.. وأرفض المناظرات

 

 

8

موقع عسكرى أمريكى: جيش الصين جاهز للحرب العالمية الثالثة بامتلاك أسلحة متطورة

 

9

إبراهيم عيسى بطلا أمام هنيدى فى "أرض النفاق".. والتصوير الثلاثاء المقبل

 

10

صدمة فى الأهلى.. غياب رامي ربيعة 45 يومًا بسبب الإصابة

 


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