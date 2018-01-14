إيران تعلن اعتقال أحد مزدوجى الجنسية أثناء الاضطرابات الأخيرة





رويترز

نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم السلطة القضائية فى إيران قوله، اليوم الأحد، إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على شخص مزدوج الجنسية كان يلتقط الصور أثناء الاضطرابات فى الآونة الأخيرة بينما كانت قوات الأمن تسعى لاحتواء أكبر احتجاجات فى البلاد منذ 2009.

وأضاف المتحدث غلام حسين محسنى اجئى فى مؤتمر صحفى أسبوعى "فى ضوء استنتاجاتى، لدينا معتقل مزدوج الجنسية وكان هذا الشخص يلتقط صورا ويصور لقطات"، ولم يقدم محسنى اجئى مزيدا من التفاصيل.

وكان مسؤول قضائى إيرانى قال فى مطلع يناير كانون الثانى إن مواطنا أوروبيا اعتقل فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى مقاطعة بروجرد بغرب إيران لكنه لم يكشف عن جنسية المعتقل.

وأضاف المسؤول أن المعتقل الذى لم يذكر اسمه "تدرب على يد أجهزة مخابرات أوروبية تقود مثيرى الشغب"، ولقى 22 شخصا على الأقل حتفهم واعتقل ألف آخرون فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتى بدأت فى ديسمبر.

ورفعت إيران أمس السبت قيودا فرضتها على تطبيق تلجرام للتراسل بعدما حجبته. وكانت صور ولقطات من الاحتجاجات كثيرا ما تنشر على وسائل التواصل الاجتماعى لتشجيع المزيد من الناس للمشاركة فى المسيرات.

وقال محامون ودبلوماسيون إن الحرس الثورى الإيرانى ألقى القبض على 30 على الأقل من مزدوجى الجنسية فى العامين المنصرمين لاتهامات بالتجسس فى الأغلب. وأكد أقارب للمعتقلين النبأ.