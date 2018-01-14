video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعلن اعتقال أحد مزدوجى الجنسية أثناء الاضطرابات الأخيرة

الأحد، 14 يناير 2018 02:41 م
إيران تعلن اعتقال أحد مزدوجى الجنسية أثناء الاضطرابات الأخيرة الشرطة الإيرانية- أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم السلطة القضائية فى إيران قوله، اليوم الأحد، إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على شخص مزدوج الجنسية كان يلتقط الصور أثناء الاضطرابات فى الآونة الأخيرة بينما كانت قوات الأمن تسعى لاحتواء أكبر احتجاجات فى البلاد منذ 2009.

وأضاف المتحدث غلام حسين محسنى اجئى فى مؤتمر صحفى أسبوعى "فى ضوء استنتاجاتى، لدينا معتقل مزدوج الجنسية وكان هذا الشخص يلتقط صورا ويصور لقطات"، ولم يقدم محسنى اجئى مزيدا من التفاصيل.

وكان مسؤول قضائى إيرانى قال فى مطلع يناير كانون الثانى إن مواطنا أوروبيا اعتقل فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى مقاطعة بروجرد بغرب إيران لكنه لم يكشف عن جنسية المعتقل.

وأضاف المسؤول أن المعتقل الذى لم يذكر اسمه "تدرب على يد أجهزة مخابرات أوروبية  تقود مثيرى الشغب"، ولقى 22 شخصا على الأقل حتفهم واعتقل ألف آخرون فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتى بدأت فى ديسمبر.

ورفعت إيران أمس السبت قيودا فرضتها على تطبيق تلجرام للتراسل بعدما حجبته. وكانت صور ولقطات من الاحتجاجات كثيرا ما تنشر على وسائل التواصل الاجتماعى لتشجيع المزيد من الناس للمشاركة فى المسيرات.

وقال محامون ودبلوماسيون إن الحرس الثورى الإيرانى ألقى القبض على 30 على الأقل من مزدوجى الجنسية فى العامين المنصرمين لاتهامات بالتجسس فى الأغلب. وأكد أقارب للمعتقلين النبأ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلجرام بعد انحسار الاحتجاجات

الرئيس الفرنسى يشدد على "ضرورة احترام" الاتفاق النووى مع إيران

الصحف العالمية.. إساءة ترامب لأفريقيا وهايتى تثير غضب عالمى.. فضيحة جنسية تطارد الرئيس الأمريكى.. كندا تحقق مع رجل مزق الحجاب من على رأس طفلة.. واشنطن تمدد تجميد العقوبات وفرض جديدة على إيران

مسئول روسى يدعو المجتمع الدولى لتوحيد الجهود لحماية اتفاق إيران النووى

إيران: فريق العمليات الخاصة جاهز لدخول ناقلة النفط المشتعلة بميناء شنغهاى

إيران تهدد بالرد على عقوبات أمريكية استهدفت رئيس سلطتها القضائية

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب غرب إيران

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ايران

الشرطه الايرانيه

روحانى



لا تفوتك
ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة