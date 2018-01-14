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الأحد، 14 يناير 2018 06:20 ص
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إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلجرام بعد انحسار الاحتجاجات

الأحد، 14 يناير 2018 01:00 ص
إيران ترفع الحظر عن تطبيق تلجرام بعد انحسار الاحتجاجات الرئيس الإيرانى


(رويترز)
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قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن إيران رفعت السبت، القيود على تطبيق تلجرام للتراسل الذى حجبته السلطات لدى محاولة قوات الأمن احتواء أكبر احتجاجات من نوعها فى البلاد منذ عام 2009.

وقالت الوكالة "أعلن مصدر مطلع انتهاء القيود على تطبيق تلجرام وصار بمقدور المستخدمين استخدامه".

وقتل 22 شخصا على الأقل واعتقل 1000 شخص فى الاحتجاجات المناوئة للحكومة التى بدأت فى أواخر ديسمبر. ومع انحسار الاحتجاجات رفعت الحكومة الأسبوع الماضى القيود المفروضة على انستجرام أحد مواقع التواصل الاجتماعى التى استخدمت لحشد المحتجين.

وأغلق تطبيق تلجرام، الذى يستخدمه نحو 40 مليون شخص فى إيران، قناة اتهمتها طهران بتشجيع العنف لكنه امتنع عن إغلاق قنوات أخرى مما دفع السلطات الإيرانية لحجب الدخول إليه.

ولا تزال إيران تفرض قيودا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى إذ لا يزال موقعا فيسبوك وتويتر محجوبين.

 


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