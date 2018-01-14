إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات تسببت فى قتل 9 أشخاص بسوهاج





سوهاج ــ محمود مقبول

يسدل اليوم الستار على الخصومة الثارية الدائرة بين آل جادالله والعويضات ناحية قرية الباجيه وآل شال بنجع الحامدية دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج والناجم عنها 9 قتلى، 6 من طرفى المشاجرة و3 آخرين تصادف وجودهم بمكان الواقعة، وذلك بسبب أولوية مرور سيارية كسح بالشارع.

ترجع أحداث الخصومة الثأرية بين العائلتين إلى عام 2011 حيث وقعت مشاجرة بين عائلتى الشيلان وجادالله بذات الناحية دائرة مركز المنشأة بسبب أولوية مرور سيارة كسح بالشارع، نتج عن المشاجرة مصرع 3 أشخاص من العائلة الأولى و3 أشخاص من العائلة الثانية، بالإضافة لمقتل 3 أشخاص تصادف تواجدهم بمكان المشاجرة .

ونتج عن المشاجرة أيضا إصابة عدد أخر من الأهالى بالمنطقة، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم، وتم الدفع بكبار العائلات وأعضاء لجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بحضور القيادات الأمنية، وانتهى الأمر إلى إقامة الصلح اليوم بين العائلتين داخل سرادق كبير يشارك فيه الأهالى من القرى والقرى والمجاورة ورجال الدين الإسلامي والمسيحى حيث يقسم الطرفين على كتاب الله أمام الجميع أن يكون الصلح باتا ونهائيا ولا رجعة فيه وذلك حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب حضروا جلسة الصلح.