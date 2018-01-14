إنشاء مكتب شهر عقارى بالخصوص لتوثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة

إنشاء مكتب شهر عقارى بالخصوص لتوثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسةالأحد، 14 يناير 2018 07:00 م
مكتب للشهر العقارى
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أنه تم إنشاء مكتب شهرعقارى بدائرة الخصوص ليصبح إجمالى عدد المكاتب التى تم تخصيصها لتوثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة 390 مكتبا.
وكان الشريف، أعلن أن مكاتب الشهر العقارى تمكنت من توثيق 250 ألف تأييد لعدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
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