إلغاء إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا





كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 3 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت اخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف و510 المتجهة إلى الكويت.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت اخطارا من شركة تاركو للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 113 المتجهة إلى الخرطوم لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.