إلغاء إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

إلغاء إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصادياالأحد، 14 يناير 2018 08:18 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 3 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت اخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف و510 المتجهة إلى الكويت.
وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت اخطارا من شركة تاركو للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 113 المتجهة إلى الخرطوم لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.
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عدد الردود 0
بواسطة:
سيساوى
الى السيد الدكتور مصطفى مدبولى (رجاء التحقيق في فضايح شركة المصرية العالمية للطيران )
رجاء التحقيق في فضايح شركة المصرية العالمية للطيران بالمطارات المصرية وتجاهل سلطات الطيران المدنى لمشاكلها دى فضايح تؤثر على سمعة السياحه بمصر والجهات الرسمية مجرد متفرج وكل يوم فضايح للشركة بمطارات الغردقة والقاهره ولا يوجد رقيب ولا حسيب