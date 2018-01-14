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إصابة 26 شخصًا عقب انهيار أرضية ملهى ليلى فى إسبانيا

الأحد، 14 يناير 2018 07:05 م
إصابة 26 شخصًا عقب انهيار أرضية ملهى ليلى فى إسبانيا الشرطة الإسبانية


أ ش أ
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أعلنت السلطات الإسبانية إصابة 26 شخصًا عقب انهيار أرضية ملهى ليلى جنوبى العاصمة مدريد.


وذكرت خدمات الطوارئ بالعاصمة الإسبانية -حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد- أن 11 من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة، ليتم علاجهم من كدمات وجروح طفيفة، فيما تم علاج المصابين الآخرين فى مكان الحادث.


يُشار إلى أن حادثًا مماثلًا وقع فى نوفمبر الماضى بجزيرة تنريفى الإسبانية، عندما انهارت أرضية ملهى ليلي؛ ما أدى إلى إصابة 22 شخصًا عقب سقوطهم إلى القبو.


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