إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى كفر سعد بدمياط

إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة بتوك توك فى كفر سعد بدمياطالأحد، 14 يناير 2018 07:11 م
حادث تصادم
دمياط معتز الشربينى
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أصيب 15 شخصا أغلبهم من عمال التراحيل من كفر سعد بدمياط، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل تقل العمال وتوكتوك، بالقرب من كفر سعد البلد.
المصابون معظمهم من أبناء قرية إسكندرية الجديدة والجمالية وفارسكور و2 حالة من كفر الغاب وشخص من قرية الإسماعيلية، وتراوحت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة.
تم نقل المصابين لمستشفى طوارئ كفر سعد للعلاج، وإخطار مركز شرطة كفر سعد لتحرير محضر بالواقعة.
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