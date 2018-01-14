إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق "سوهاج - نجع حمادى"





سوهاج محمود مقبول

شهد طريق "سوهاج - نجع حمادى" أمام قرية كوم بدار دائرة مركز المنشأة، وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارتين نقل، نتج عنه إصابة 13 شخصًا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

وكان الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد شهدا الحادث أثناء عودتهما من مدينة المنشأة عقب انتهاء مراسم جلسة الصلح بقرية الباجية، وعلى الفور أصدر المحافظ والمدير التعليمات بسرعة نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليمى لتلقى العلاج.

وعلى جانب آخر، أكد المحافظ أن حالة المصابين مستقرة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى خروجهم من المستشفى، وكلف رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنشأة وسوهاج وإدارة المرور برفع السيارات وإزالة آثار الحادث من على الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.,

ومن جانبه، كلف اللواء عمر عبد العال إدارة مرور سوهاج بتواجد الأكمنة المرورية وتنظيم حركة المرورعلى الطريق والذى يشهد أعمال إعادة الرصف، لمنع الحوادث وتيسير حركة المرور على الطريق.