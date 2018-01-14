إصابة فلسطينى بجروح إثر تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال شمال غزة

إصابة فلسطينى بجروح إثر تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال شمال غزةالأحد، 14 يناير 2018 01:43 م
شاب فلسطينى مصاب - أرشيفية
أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى، بجروح متوسطة، اليوم الأحد، جراء تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى، شرق جباليا، شمال قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، أشرف القدرة، بأن شابا يبلغ السادسة عشرة، أصيب بجروح متوسطة، جراء تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى شرق جباليا، مشيرًا إلى أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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