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الأحد، 14 يناير 2018 04:36 م
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إصابة فلسطينى بجروح إثر تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال شمال غزة

الأحد، 14 يناير 2018 01:43 م
إصابة فلسطينى بجروح إثر تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال شمال غزة شاب فلسطينى مصاب - أرشيفية


أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى، بجروح متوسطة، اليوم الأحد، جراء تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى، شرق جباليا، شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، أشرف القدرة، بأن شابا يبلغ السادسة عشرة، أصيب بجروح متوسطة، جراء تعرضه لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى شرق جباليا، مشيرًا إلى أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

 


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