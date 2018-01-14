إصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة بالأسلحة النارية بقليوب





القليوبية نيفين طه

أصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين طرفين بقليوب، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لوجود خلافات سابقة بينهم.

تلقي اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بقرية حلابة، دائرة المركز.

انتقلت أجهزة الأمن، وتبين حدوثها بين كل من طرف اول، "محمد ش م"، 52 سنة، سائق، و"شعبان م ش" 28 سنه، حلاق، مصاب بجرح قطعي بالرقبة، و"عزت ع م" 51 سنه، سائق.

وطرف ثان، "محمد ح ع" 42 سنه، سمكري، "جمال ح ع" 58 سنه، سائق، مصاب بكدمات بالظهر، "أحمد ح ع" 55 سنه، سمكري، و"عمر أ ح" 27 سنه، سائق، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لوجود خلافات سابقة بينهم، وقيام الطرف الأول برفع دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء ضد الطرف الثاني، ورفضهم التنازل والتصالح معهم.

تطورت المشاجرة قام على إثرها السابع بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش محلى الصنع كان بحوزته محدثا إصابة "أحمد س إ" 18 سنه، طالب، برش خرطوش بالبطن والصدر، والذي تصادف مروره بمكان المشاجرة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأخير السلاح المستخدم في الواقعة، عبارة عن سلاح ناري مسدس خرطوش محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار وفارغ طلقة.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالقرية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1556 جنح مركز قليوب لسنة 2018م.