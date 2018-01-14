إحالة رئيس قسم التعليم الإعدادى بسوهاج للتحقيق لتواجده داخل لجنة دون سبب





سوهاج محمود مقبول

قرر عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة التربية والتعليم إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وذلك بسبب تواجده داخل مقر لجنة برديس الإعدادية بنات الجديد بالمخالفة للأعمال المنظمة للإمتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لسير الإمتحانات ببعض اللجان بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة البلينا التعليمية جنوبى المحافظة وذلك من أجل الإطمئنان على مدى مطابقة أسئلة الامتحان للمنهج.

يذكر أن غدا الاثنين، يؤدى الطلاب الامتحان بمادة العلوم فترة أولى، من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 وبالفترة الثانية يؤدن الامتحان بمادة التربية الدينية من الساعة 11.30 حتى الساعة 1 ظهراً.

أما يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجارى يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 11 من نفس اليوم فترة واحدة، ويوم الأربعاء 17 يناير الجارى يؤدون امتحان بمادة الهندسة من الساعة 9 إلى الساعة 11، والفترة الثانية من نفس اليوم يؤدن امتحان بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 و30 دقيقة حتى الساعة 12 و30 دقيقة.

تنتهى أعمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 18 الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الدراسات الاجتماعية فى الفترة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قامت بتقسيم الامتحان إلى 3 قطاعات، الأول قطاع الشمال، ويضم إدارة طما التعليمية، وبلغ عدد الطلاب 5305 طلاب وطالبات، وإدارة طهطا التعليمية وبلغ عدد الطلاب 6020 طالبا وطالبة، وإدارة جهينة التعليمية وبلغ عدد الطلاب 3340 طالبا وطالبة.

أما قطاع وسط والذى يضم إدارة المراغة التعليمية وبلغ عدد الطلاب به 5645 طالبا وطالبة، وإدارة سوهاج التعليميية وبلغ عدد الطلاب بها 11452 طالبا وطالبة، وإدارة أخميم التعليمية وبلغ عدد الطلاب بها 4608 طلاب وطالبات، وإدارة ساقلتة وبلغ عدد الطلاب بها 3076 طالبا وطالبة، وإدارة دار السلام التعليمية وبلغ عدد الطلاب 6773 طالبا وطالبة.

وقطاع جنوب ويضم إدارة المنشأة التعليمية وبلغ عدد الطلاب 7878 طالبا وطالبة، وإدارة جرجا التعليمية وبلغ عدد الطلاب 7048 طالبا وطالبة، وإدارة البلينا التعليمية وبلغ عدد الطلاب بها 6318 طالبا وطالبة، وبهذا يصبح إجمالى المقيدين بالمرحة بالامتحان للتيرم الأول 67463 طالبا وطالبة على مستوى الــ 3 قطاعات.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب الممتحنين بالشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم 16 يناير الجارى، كل قطاع داخل القطاع الخاص به.