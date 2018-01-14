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الأحد، 14 يناير 2018 11:36 م
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إجتماع عاجل لسكرتير عام ومساعد محافظة المنوفية

الأحد، 14 يناير 2018 11:25 م
إجتماع عاجل لسكرتير عام ومساعد محافظة المنوفية اجتماع محافظ المنوفية - ارشيفية


المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر
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يجتمع الآن الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمبنى الديوان، بديوان عام محافظة المنوفية لبحث تداعيات القبض على محافظ المنوفية وإمكانية الإدارة للمحافظة فى غياب المحافظ .

وأكدت مصادر أنه تم توجية التعليمات للأمن بمنع دخول أى أحد إلى الديوان العام عدا الموظفين بمكتب المحافظ، وذلك فى إطار الترقب لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا .

كان "اليوم السابع"، قد علم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.


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