أهالى أبو كبير يوثقون 1800 توكيل تأييدا للرئيس السيسي

أهالى أبو كبير يوثقون 1800 توكيل تأييدا للرئيس السيسيالأحد، 14 يناير 2018 06:57 م
جانب من التوكيلات
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد محمد عرابى الطحاوى، مسئول مكتب الشهر العقارى بمركز أبو كبير، أن عدد التوكيلات التى تم توثيقها بلغ 1800 توكيل، وكان الإقبال كثيفا اليوم.
وأضاف الطحاوى، لـ "اليوم السابع"، أن 10 توكيلات تم توثيقهم 8 منهم لخالد على.
وقال أحمد النادى، أحد أبناء مركز أبو كبير،:" أنا من المؤيدين لتولى الرئيس فترة رئاسية ثانية كى يستكمل الإنجازات الهائلة التى بدأها على أرض الواقع وأن أهالى مركز أبو كبير خرجوا من قراها ليثبتوا للجميع أن المصريين يعلمون جيدا حجم الانجازات التى يقوم بها الرئيس فى شتى المجالات".
وأوضح على متولى موظف بكهرباء أبو كبير وأحد أبناء مركز أبو كبير، أن شبكة الطرق الجارى إنشاؤها وكم المشروعات منها الأنفاق واستصلاح الأراضى وبناء المساكن وغيرها من مشروعات يؤكد صدق وإخلاص الرئيس السيسي.
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