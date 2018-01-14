أمن المطار ينفذ 61 حكمًا قضائيًا ويضبط 92 مخالفة مرورية

مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى القبض على 51 هاربًا من تنفيذ 61 حكمًا قضائيا فى حملة أمنية بالمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة، استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 92 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 82 مخالفة مرورية متنوعة للسيارات داخل مطار القاهرة.
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