أسماء الــ 13 المصابين فى حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق سوهاج نجع حمادى





سوهاج ـ محمود مقبول

حصل اليوم السابع على أسماء المصابين فى الحادث الذى وقع اليوم على طريق سوهاج نجع حمادى دائرة مركز المنشأة أمام قرية كوم بدار، دائرة المركز، بين 3 سيارات، مما نتج عنه إصابة 13 شخصا تم تحويل 5 من لمستشفى اليوم الواحد، وهم :

أيمن محمد قرنة 35 سنة مصاب باشتباه كسر بالحوض، ودعاء شوقى خلف 23 سنة كدمات متفرقة بالصدر، وبفيان عزت وديع 30 سنة مصابة باشتباه بكسر بالساعد، ونرمين عزت وديع 24 سنة مصابه باشتباه بكسر بالساعد الأيمن ، وفاتن صفوت فوزى 23 سنة مصابة بكمات بالصدر.

وتم تحويل باقى المصابين البالغ عددهم 8 إلى مستشفى سوهاج العام وهم :

حماده السيد إبراهيم 20 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عمر سعد 35 سنة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وأحمد محمود محمد 30 سنة مصاب باشتباه بكسر بالقدم اليسرى، وحمدى حسن شرقاوى 33 سنة مصاب باشتباه بكسر بالقدم، وإبراهيم عدلى إبراهيم 35 سنة مصاب باشتباه بكسر بالفخذ، وعبدالله فؤاد عبدالله 30 سنة مصاب باشتباه كسر بالضلوع ، وكرولس عبدالمسيح سلامة مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، وجوزيف عبدالسيد جيد 35 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تفقدا أثناء طريق عودتهما من مدينة المنشأه عقب انتهاء مراسم جلسة الصلح بقرية الباجية بالمنشأة، حادث التصادم الذى وقع بين ثلاث سيارات نصف نقل وسيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص اجرة وأسفر عن اصابة 13 شخصا.

وأوضح المحافظ أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليميى وأن حالتهم مستقرة ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى خروجهم من المستشفى، كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنشاه وسوهاج وادارة المرور برفع السيارات وازالة اثار الحادث من على الطريق وتنظيفه لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات .