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أسعار العملات اليوم الأحد 14-1- 2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

الأحد، 14 يناير 2018 10:44 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 14-1- 2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى اسعار العملات اليوم الأحد


كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 14 -1-2018، حيث ارتفعت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك،  فى الوقت الذى واصلت فيه عملتى الدولار الامريكى والريال السعودى استقرارهما امام الجنيه المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات، والتى جاءت كالتالى.

 أولا : سعر الدولار فى مصر

 

الدولار
الدولار

 

ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.65  جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

 ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه المصرى مقارنة بسعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وصل إلى 16 قرشا بسعر الشراء و40 قرشا بسعر البيع، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.23 جنيه للشراء، و 21.63 للبيع.

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

جنيه استرلينى
جنيه استرلينى

 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بشكل ملحوظ، مقارنة بسعر ختام الخميس الماضى، بالغاً 23.89 جنيه للشراء  24.39 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بحوالى 6 قروش، مسجلا 58.53 للشراء ، و 58.91 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

صرف الجنيه المصرى اليوم
 الجنيه المصرى 

 

الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

 

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 

 

 


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