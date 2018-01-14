أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-1-2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 14-1-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، حديد عز، العبوات الطبية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، النصر لصناعة المحولات-الماكو، جولدن بيراميدز بلازا، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 851.780 مليار جنيه، لتستقبل البورصة المصرية التعديل الوزارى بأرباح 5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 46.9 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 5.3 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 70.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% عند مستوى 2692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14868 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 538 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 46 شركة، ولم تتغير 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.07 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.18 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%

- النصر لصناعة المحولات - الماكو بسعر إغلاق 16.06 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.67 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو بسعر إغلاق 135 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.49%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 35.95 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.84 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.80 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%