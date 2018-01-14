أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 14-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-1-2018، وجاء أبرزها عن تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 851.780 مليار جنيه، لتستقبل البورصة المصرية التعديل الوزارى بأرباح 5 مليارات جنيه.



البورصة توقف التداول على 8 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، حديد عز، العبوات الطبية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، النصر لصناعة المحولات-الماكو، جولدن بيراميدز بلازا، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 851.780 مليار جنيه، لتستقبل البورصة المصرية التعديل الوزارى بأرباح 5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 46.9 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 5.3 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 70.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% عند مستوى 2692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14868 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 538 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 46 شركة، ولم تتغير 32 شركة.



استمرار إيقاف نايل سيتى وسامكريت قررت إدارة البورصة المصرية، استمرار إيقاف شركتى نايل سيتى للاستثمار، سامكريت مصر-مهندسون ومقاولن، نظرا لعدم قيام الشركتين بإرسال القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 وكذلك القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/06/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة.

كانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت إيقاف التعامل على أسهم 9 شركات اعتباراً من جلسة تداول يوم 31 ديسمبر، نظرا لعدم إرسال تلك الشركات القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك وفقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات الموقوفة كلا من شركات استمر إيقاف تعاملها وهى سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، العبوات الدوائية المتطورة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ريفا فارما، نايل سيتى للاستثمار، الورق للشرق الأوسط-سيمو، وأخرى تم إيقاف تعاملها لأول مرة وهى العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، جلاكسو سميثكلاين.