أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 14 – 1 – 2018





كتب – إسلام سعيد

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 14 – 1 - 2018 عددا من الأحداث والأخبار الهامة لعل أبرزها التعديل الوزارى، والذى شمل 4 حقائب منهم حقيبة السياحة وقطاع الأعمال.. ونستعرض فيما يلى أهم الأحداث اليوم.





الحكومة تنتهى من دراسة العجز والزيادة بالجهاز الإدارى خلال شهرين



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تنتهى خلال شهرين من الآن من الدراسة الخاصة بالعجز والزيادة فى أعداد العاملين بالجهاز الإدارى والتى تهدف لدراسة حالة الوحدات الإدارية لمعرفة الوحدات التى تحتاج إلى موظفين والوحدات التى تشهد زيادة فى أعداد الموظفين بهدف توزيع الزيادات على الوحدات التى تشهد نقصان.

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية لها، أن الوزارة كلفت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعمل على هذه الدارسة والانتهاء منها فى إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهيكلة الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى أنه يجرى الآن كتابة التعريف الوظيفى لكل وظيفة بالجهاز الإدارى والعدد المطلوب لها، وقد بدأ هذا الأمر من مكاتب الوزراء.





وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية



أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (2) لسنة 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14/1/2018.

وشمل القرار تعيين عماد الدين مصطفى خالد رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة، و الدكتور جابر جاد نصار عضوًا غير متفرغ بدلًا من السيد المستشار محمد سعيد الجنك، مع استمرار باقى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت السيد الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة، وافقت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2017، على قبول استقالة الدكتور رضا العدل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك اعتبارًا من أول مارس 2017، وجاء قرار الوزير رقم (13) لسنة 2017، بتعيين السيد السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتوجه الوزير بالشكر للسفير ياسر النجار على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد خلال الفترة المقبلة، وموجهًا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لتحقيق أفضل النتائج وتحسين أداء الشركات التابعة.





البترول: خطة لحفر 31 بئرا استكشافياً جديداً خلال النصف الثانى من 2018





أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،أن التعاون المثمر مع شركة شل العالمية أسهم فى تحقيق معدلات إنتاجية متميزة من الثروة البترولية، من مناطق الإنتاج بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وصحراء مصر الغربية، لافتاً إلى أن الوزارة تعطى كل الدعم لهذه الشركات لتحويل خططها إلى واقع ينعكس على زيادة الإنتاج، فيما كشف الجيولجي علاء البطل، استهداف حفر 31 بئرا استكشافيا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من 2018.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعيات العامة لشركتى بدر الدين للبترول ورشيد والبرلس للغاز، لاعتماد الموازنات الإستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019 بحضور وكيلا أول الوزارة ووكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ورئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز ورئيس شركة شل مصر.

وأوضح الجيولوجى علاء البطل، رئيس شركة بدر الدين للبترول، أن الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2018/2019 تتضمن وضع برنامج تعظيم الأنشطة البترولية بحقول بدر الدين بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية، حيث أنه من المستهدف حفر 31 بئرا استكشافياً جديداً اعتباراً من النصف الثانى من عام 2017/2018 وحتى نهاية العام 2018/2019.

وأكد أنه تم وضع كشف الغاز شمال علم الشاويش مؤخراً على تسهيلات الإنتاج قبل الموعد المحدد بـ 3 شهور بمعدل 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليساهم فى رفع إجمالى انتاج حقول بدر الدين من الغاز الى 448 مليون قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 أظهرت بلوغ الإنتاج اليومى لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية نحو 123 ألف برميل مكافىء، وتحقيق اكتشافين جديدين خلال تلك الفترة باحتياطيات 8 ملايين برميل مكافىء، وأضاف أنه من المخطط زيادة معدلات انتاج حقول بدرالدين خلال الشهور الست القادمة من خلال تنفيذ برنامج عمل يشمل عدداً من الإجراءات لزيادة عدد أجهزة الحفر العاملة بالحقول وتكثيف معدلات اصلاح الآبار وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض تسهيلات الإنتاج بحقول نياج .

وأشار إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية فى حقول بدر الدين من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث البرامج والقواعد المتبعة فى هذا المجال، كما أشار إلى تميز الأداء والذى يعكسه اختيار أحد الحفارات العاملة بحقول بدر الدين كأكفأ حفار فى أنشطة شركة شل على مستوى العالم.

وخلال مناقشات الموازنة التخطيطية لشركة رشيد والبرلس للغاز أوضح المهندس هشام العطار رئيس الشركة أنه جارى حالياً الإعداد لبدء العمل فى حفر واكمال الآبار فى مشروع تنمية وإنتاج الغاز بمنطقة امتياز البرلس بالمياه العميقة غرب الدلتا لافتاً إلى أنه من المخطط بدء انتاج الغاز من بئرين فى هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأضاف أن الشركة تسعى لرفع معدلات انتاجها حيث تعتزم حفر بئرين استكشافين جديدين للبحث عن الغاز لتأكيد ما أسفرت عنه الدراسات الجيولوجية والهندسية المبدئية من احتمالية وجود تجمعات هيدروكربونية فى خزانات لم يتم الإنتاج منها من قبل.

وأوضح أن النصف الأول من العام المالى 2017/2018 شهد تحقيق خطة الإنتاج المستهدفة من حقول الشركة بنسبة أكبر من المخطط ليصل متوسط الإنتاج اليومى من الغاز الى 486 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، لافتاً الى نجاح الجهود المبذولة لتقليل معدلات التناقص الطبيعى لإنتاج الغاز من تلك الحقول وإدارة الخزانات بالصورة المثلى ، وأشار إلى مواصلة تنفيذ مشروع ربط حقلى جيزة وفيوم بحقول غاز شمال الإسكندرية التابعة لشركة بى بى البريطانية على تسهيلات الإنتاج والمخطط بدء انتاج الغاز منها قبل نهاية عام 2018 وذلك بعد نجاحها فى استقبال ومعالجة انتاج المرحلة الأولى لحقول شمال الأسكندرية.

قناة السويس تخصص 100 فدان للقابضة للنقل لإنشاء محطة لوجستيات



قال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وافقت على تخصيص 100 فدان بشرق بورسعيد للشركة القابضة لإقامة منطقة لوجيستية، فضلا عن وجود فى ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان تتبع شركة بورسعيد للحاويات وتتمتع بامتيازات الجمركية.

أضاف يوسف، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن الشركة تقدمت بطلب إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للحصول على حق تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير محطة الحاويات بغرب بورسعيد باستثمارات نحو 700 مليون دولار بشراكة مع جهات متعددة لتمويل هذا المشروع الضخم.

أكد يوسف، أن هناك زيادة فى معدلات حركة الحاويات داخل الموانئ مشيرا إلى نمو كبير فى حركة الحاويات بميناء دمياط.

وأشار يوسف، إلى تطوير أسطول النقل البرى الخاص بشركات الركاب الثلاث التابعة "للقابضة" حيث تم دخول 600 أتوبيس الخدمة نصيب كل شركة نحو 200 اتوبيس تبلغ تكلفة الأتوبيس الواحد 2 مليون جنيه باستثمارات اجمالية 1.2 مليار جنيه، وتم بالفعل تشغيل 320 منها سيتم توريد 280 أتوبيسا فى النصف المالى الثانى من العام الجارى، لافنا إلى أنه سيتم الانتهاء من مستودع جمركى فى منطقة مرغم خلال ستين يوما.

أوضح يوسف، أن طرح الشركات فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قرار استثمارى يخص الشركة القابضة تلجأ إليه حسب حاجتها، مشيرا إلى أن لدينا 3 شركات مطروحة بالفعل فى البورصة، وتمت الموافقة على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة إسكندرية للحاويات من 739 مليون جنيه إلى 744 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة تحقيق 4.800 مليار جنيه صافى أرباح نشاط خلال العام المالى 2017/2016 مع الأخذ فى الاعتبار تجنيب فرق العملة فى الميزانيات.