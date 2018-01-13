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9 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة".. تعرف عليها

السبت، 13 يناير 2018 11:37 ص
9 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة".. تعرف عليها محكمة - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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بعد مرور 30 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام النهضة"، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، بالسجن المؤبد لـ17 متهما، وأحاكم ما بين البراءة والمؤبد لباقى المتهمين، وتوجد 9 أرقام مرتبطة بالقضية وهى:

1 ـ الرقم "379" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "14" رقم دائرة جنايات الجيزة التى تنظر الدعوى.

3 ـ الرقم "36" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

4 ـ الرقم "70" ويشير لعدد شهود الإثبات فى الدعوى، من أبرز الشهود اللواء حسن القاضى مدير أمن الجيزة إبان الأحداث، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إبان الأحداث.

5 ـ الرقم "17" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

6 ـ الرقم "233" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة.

7 ـ الرقم "109" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالبراءة.

8 ـ الرقم "22" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن 3 سنوات.

9 ـ الرقم "2" ويشير للمتهمين الصادر ضدهم حكم بانقضاء الدعوى لوفاتهم.


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