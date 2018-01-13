86%من القراء يستبعدون نجاح حماية المستهلك فى مواجهة تخفيضات الشتاء الوهمية





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان له تتوقع نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى مواجهة تخفيضات أوكازيون تخفيضات الشتاء الوهمية، استبعد غالبية القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى مواجهة تخفيضات أوكازيون تخفيضات الشتاء الوهمية.

واستبعد 86% من القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى مواجهة تخفيضات أوكازيون تخفيضات الشتاء الوهمية، بينما توقع 12% من القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى مواجهة تخفيضات أوكازيون تخفيضات الشتاء الوهمية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.