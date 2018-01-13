ومن الحب ما قتل.. طالب ينتحر لانفصاله عن حبيبته بأبو النمرس





كتب بهجت أبو ضيف

انتحر طالب بتناول مادة سامة بأبو النمرس بسبب انفصاله عن فتاة تربطه بها علاقة عاطفية.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن طالبا تناول مادة سامة بعد أن ساءت حالته النفسية لانفصاله عن فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.