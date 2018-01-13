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ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الداخلية السعودى تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين

السبت، 13 يناير 2018 04:33 م
ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الداخلية السعودى تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى


أ ش أ
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودى، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، الذى يزور الإمارات حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون فى المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


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