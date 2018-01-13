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وكيل حقوق الإسكندرية: لا صحة لتسريب امتحان "القانون الإدارى"

السبت، 13 يناير 2018 02:12 م
وكيل حقوق الإسكندرية: لا صحة لتسريب امتحان "القانون الإدارى" امتحانات -أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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نفى  الدكتور أمين مصطفى، وكيل كلية الحقوق لشئون الطلاب، أى  تسريب فى مادة" القانون الإدارى"مشيرًا  إلى استحالة ذلك، مع تواجد أساتذة المادة كلًا من  محمد رفعت وأيمن فتحى ومحمد عبد العال.

 وبرر وكيل الكلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن  ما حدث بالضبط هو عطل فى ماكينة التصوير، التى تطبع نحو 6 آلاف ورقة  امتحان على وجهيين،  وبالتالى قد يحدث عطل طبيعى فى أى وقت.

 وأشار الدكتور أمين إلى تعطل الامتحان مدة 15 دقيقة فقط، وتم إعطاء الطلاب فى مقابل التأخير نصف ساعة، ولكن لسهولة الامتحان واحتواء المادة على اختيارات جعل الطلاب يخرجون قبل نهاية المدة المحددة لهم.


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