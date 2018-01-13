وزير النقل يتفقد محطة طنطا ويستقل كابينة جرار القطار 922 حتى القاهرة

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لمحطة سكك حديد طنطا، حيث الأرصفة واطمئن على نظافة المحطة كما تفقد شبابيك التذاكر ووجه مسئولى السكة الحديد بحسن التعامل مع الركاب.

وجاء ذلك عقب انتهائه من جولته التفقدية بالقوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمى فى الوقت الذى التقى بعدد من ركاب المحطة للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة وأشاد الركاب بالتحسن الكبير فى انتظام مواعيد القطارات.

وأكد الوزير استمرار التحسن فى مستوى الخدمة المقدمة مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير كافة عناصر المنظومة حيث تم التعاقد على 100 جرار وإصلاح 81 جرارا ضمن نفس العقد والحصول على تمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديدة، أخرى وكذلك قريبا سيتم الانتهاء من التعاقد على 1300 عربة سكة حديد كما تقوم الوزارة بتطوير المزلقانات والمحطات ونظم الإشارات الكهربائية .

واستقل الدكتور هشام عرفات، كابينة جرار القطار رقم 922 إلى جوار السائق من محطة طنطا حتى محطة مصر برمسيس للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، فضلا عن الاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار، وحالة السكة من قضبان مزلقانات، ومتابعة الأعمال الجارية لتحديث نظم الإشارات وما يرتبط بها من تحديث وتطوير المزلقانات والسيمافورات وتابع الوزير: أنه يتم تنفيذ الأعمال الاعمال الخاصة بتحديث نظك الإشارات بخط "القاهرة – الإسكندرية" بطول 208 كم، وتكلفة 70 ملايين يورو و310 ملايين جنيه، وتنفذه شركة "تاليس" العالمية.

وأضاف الوزير أن الهدف من تحديث نظم الإشارات يرتكز على استبدال النظام الكهروميكانيكى الحالى بنظام إلكترونى حديث يحقق أعلى معدلات الأمان، خاصة أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلًا من 120 كم/ س لافتاً إلى أن النظام الجديد يتضمن رفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة، ما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالى تخفيض زمن الرحلة، إضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة، مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها ويحد من حوادث المزلقانات.

وفى محطة مصر برمسيس تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وأكد على المسئولين بضرورة المحافظة على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوى المهم الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.