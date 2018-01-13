وزير الكهرباء: يجب الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ





كتبت رحمة رمضان

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم السبت، برؤساء شركات توزيع كل من شركة شمال الدلتا وشركة جنوب الدلتا وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بحضور عدد من قيادات القطاع لمتابعة خطط تطوير الأداء و تحسين الخدمة .

وأكد شاكر، فى بيان له، الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها، مشدداً على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018 .

واستعرض كل رئيس شركة من الشركات الثلاث الموقف التنفيذى والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وذلك لتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء .

وتبين من العروض التقديمية أنه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.