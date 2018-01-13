وزير الخارجية الباكستانى يصف تصريحات قائد الجيش الهندى بغير المسئولة

وزير الخارجية الباكستانى يصف تصريحات قائد الجيش الهندى بغير المسئولةالسبت، 13 يناير 2018 10:38 م
الجيش الهندى
(أ ش أ)
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وصف وزير الخارجية الباكستانى خواجة آصف تصريحات نقلتها تقارير إعلامية هندية لقائد الجيش الهندى هدد فيها إسلام آباد باستخدام القوة العسكرية، بأنها "غير مسئولة".
ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن آصف قوله، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم السبت، إن تصريحات قائد الجيش الهندى ترقى إلى "دعوة للمواجهة النووية".
تأتى تلك التصريحات المتبادلة فى ظل التوترات العسكرية التى تشهدها البلدان، حيث تندلع اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين الجيشين الهندى والباكستانى على الحدود بين الطرفين.
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