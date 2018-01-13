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وزير التعليم يكرم المعلم المثالى بإدارة الدقى لتميزه فى الأداء

السبت، 13 يناير 2018 05:08 م
وزير التعليم يكرم المعلم المثالى بإدارة الدقى لتميزه فى الأداء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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كرم اليوم السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد راشد عبد المنعم مدرس اللغة العربية المثالى بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، بإدارة الدقى التعليمية، بحضور اللواء حسام نبيل رئيس قطاع الوزير، وأحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك  لتميزه فى الأداء والتواصل الجيد مع الطلاب، وأيضًا مراعاة الجانب الوجدانى لهم، وحسن الخلق والضمير وتمسكه بالمبادئ والقيم الأصيلة.

جاء ذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بكل إيجابية فى عملهم، وأعرب شوقى عن سعادته بنموذج المدرس صاحب الضمير الذى لا يتأثر بكل الظروف ويتمسك بالمثل ويضحى من أجلها، شاكراً محمد راشد مدرس اللغة العربية على ما قدمه من مجهودات لرفع شأن اللغة العربية والحرص على توصيل المعلومة الصحيحة إلى الطلاب.

من جانبه أشاد اللواء حسام نبيل، بدور المدرس صاحب الضمير بالمدرسة شاكراً راشد على أدائه المتميز وحبه لعمله، موضحًا أن الهدف الأساسى من التكريم هو تشجيع وتحفيز وتقدير دور المعلم المجتهد، وأيضاً توصيل مجموعة من الرسائل لكل المعلمين منها اهتمام الدولة بالتعليم والمعلمين داخل المدارس، ومحاربة الدروس الخصوصية بطريق غيرمباشر، وكيف يستطيع المعلم المبتكر جذب الطلاب للمدرسة.


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