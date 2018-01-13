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وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

السبت، 13 يناير 2018 04:50 م
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خالد عبد الغفار وزير التعــليم العالى و البحـث العلمي،


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عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا ظهر اليوم، السـبت، برئاسـة د.خالد عبد الغفار وزير التعــليم العالى والبحـث العلمى، بحضور د. عزالدين أبوستيت أمين المجلس، ود. عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى، ود. يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، ذلك بمقر الوزارة.

 

وأطمأن الوزير فى بداية الجلسة على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة، مطالبا بضرورة الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى، وتحقيق الانضباط وتواجد السادة أعضاء هيئة التدريس، وحل أية مشكلات داخل الجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والإعلان عنها خلال فترة أجازة نصف العام بمختلف مجالاتها سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

 

كما طالب عبد الغفار أعضاء المجلس بالتواصل مع المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، والمشاركة فى المؤتمرات التعليمية التى تعقد على المستوى الإقليمى أو الدولى؛ بهدف الترويج للجامعات الخاصة والأهلية بالخارج؛ لجذب الطلاب الوافدين، وتشجيع الانتشار على المستوى الدولى لمنظومة التعليم الخاص من برامج تعليمية، إلى جانب سرعة إرسال المقترحات الخاصة بآلية عمل اللجان الجديدة لتفادى أية مشكلات خاصة باللوائح وغيرها فى أعمال اللجان السابقة.

 

كما ناقش المجلس الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.

واعتمد المجلس محضر لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والذى تضمن الموافقة على، إنشاء جامعة رشيد والتى تضم كليات: (الصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وإدارة الأعمال)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائها بالمنطقة العمرانية الجديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، و تغيير مسمى بعض كليات جامعة سيناء على النحو التالى: كلية تكنولوجيا الإعلام إلى كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى إلى كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية إلى كلية الهندسة.

 

 


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