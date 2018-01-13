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نقابة المهندسين بالوادى الجديد تنظم برامج تدريبية على استخدامات الطاقة الشمسية

السبت، 13 يناير 2018 01:58 م
نقابة المهندسين بالوادى الجديد تنظم برامج تدريبية على استخدامات الطاقة الشمسية المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بمحافظة الوادى الجديد


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء تلقى طلبات الراغبين في الحصول على برامج تدريبية على استخدامات الطاقة الشمسية وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة العامة، ووزارة الصناعة، للتدريب على نظم الطاقة الشمسية واستخداماتها المتنوعة .

وقال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة فى بيان له،أنه تم فتح باب التقديم أمام  الخريجين وحديثي التخرج من المهندسين وغيرهم، الراغبين في التدريب على استخدامات الطاقة الشمسية لمدة 3 أسابيع، اعتبارًا من اليوم السبت، لتبدأ الدورة فور انتهاء تلقي الطلبات.

 


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