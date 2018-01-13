نائب رئيس جامعة أسوان تتفقد مدينة الطالبات بالسيل

تفقدت الدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس جامعه أسوان لشئون التعليم والطلاب مدينه السيل للطالبات بمدينة أسوان ، حيث شملت جولتها التفقدية التفتيش علي التغذية والإطمئنان عليها والتأكد من مدى صلاحيتها.

كما عقدت اجتماعاً بالطالبات والمشرفات على أمن المدينة الجامعية، للاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم ووعدت بتلبية جميع احتياجاتهم فى أقرب وقت ممكن ووعدتهم بالقيام بزيارات متعددة للمدينة.