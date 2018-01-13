ميليشيات الحوثي تعتدى بالضرب على مظاهرة نسائية في العاصمة صنعاء





كتب محمد شعلان

اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بالضرب على تظاهرة نسائية في العاصمة صنعاء تندد بقمع الميليشيات للمواطنين، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكان قد لقي 20 من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في معارك مع الجيش اليمني في محافظة حجة اليوم ومن بينهم قيادات كما قُتل أربعة وأصيب خمسة من جنود القوات الحكومية، وأحكمت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال أم العظب الاستراتيجية في محور البقع في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الإيرانية.