موسكو: أمريكا تحاول التأثير على الوضع فى روسيا قبل الانتخابات الرئاسية





موسكو(أ ش أ)

قال نائب وزيرالخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم السبت، إن واشنطن تحاول التأثير على الوضع فى روسيا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى شهر مارس المقبل.

جاء ذلك تعقيبا على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإصدار قائمة بشخصيات روسية لفرض عقوبات عليها ستشمل 50 من المسئولين الروس و300 رجل أعمال وعائلاتهم.

وقال ريابكوف - فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - : "إننا ننظر إلى الأمر بالكامل من منطلق فلسفى، ونرى فى هذا محاولة أخرى للتأثير على الوضع الداخلى فى البلاد وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قد صرح أمس الجمعة بأن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتخذ قرارا ردا على قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة إلا بعد الانتهاء من هذه القائمة.