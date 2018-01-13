موجز الـ10..مصادر: وزراء الصحة والسياحة والتنمية المحلية ضمن التعديل الوزارى





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباء مؤكدة بأن كلاً من وزراء الصحة والتنمية المحلية والسياحة، من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزارى المقرر تصويت البرلمان عليه غدًا الأحد.

ديلى ميل لجماهير ليفربول: لا تقلقوا لديكم السلاح الفتاك محمد صلاح

تحدثت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن قمة الجولة الـ23 من الدورى الإنجليزى التى ستجمع ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة غدًا الأحد على ملعب "أنفيلد روود".

الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخص أنشطة السيسي خلال 7 أيام ماضية.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وجاءت كالتالى:

وزيرة التخطيط لـ"خالد صلاح":لدينا موظف لكل 16 مواطنا بالجهاز الإدارى للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه يوجد فى مصر موظف لكل 16 أو 17 مواطنا، وهذه معدلات مرتفعة للغاية، وخلال أشهر قليلة سيتم الانتهاء من دراسة تتضمن مناطق الفائض والعجز، مشيرة إلى أن المتوسط فى الدول أن يكون هناك موظف لكل 60 مواطنا.

مرتضى منصور لبرنامج "على مسئوليتى: سأترشح للرئاسة وغلق فيس بوك أول قرار

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتوجه غدا، الأحد، لمجلس النواب لجمع توكيلات من النواب بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بالتوكيلات الشعبية.

دروس على "يوتيوب" لتعليم "الرقص الشرقى الحلال" بما لا يخالف شرع الله

تداول مستخدمو "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان "تعليم الرقص الشرقى بدون مخالفات شرعية" لتعليم الرقص "بدون مشاهدة نساء عاريات أو تسمع موسيقى عليها"، ويظهر فى الفيديو عدد من الهياكل العظمية المرسومة تؤدى مختلف حركات الرقص الشرقى على خلفية سوداء.

سفير مصر بالسعودية: مستعدون للانتخابات الرئاسية وتذليل جميع الصعوبات

قال السفير ناصر حمدى، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إن الإعداد لتصويت المصريين بالمملكة فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارسم المقبل، يجرى على قدم وساق من حيث تجهيز مقرات التصويت لتكون على أهبة الاستعداد لحين إصدار التعليمات الرسمية بخصوص عملية التصويت.

مصر تعرب عن قلقها تجاه ضبط سفينة متفجرات تركية كانت فى طريقها إلى ليبيا

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة فى ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

نجل الشيخ الفشنى يكذب والد مطرب The Voice Kids: خالد الفايد مش من عيلتنا

كذب المستشار السابق والمحامى بالنقض حاليا، زين طه الفشنى، نجل المبتهل الراحل طه الفشنى، ما ادعاه والد خالد محمد لملوم وشهرته" خالد الفايد" الذى ظهر فى برنامج " The Voice Kids"، مؤكدا أنه ليس حفيدا للشيخ طه مرسى الفشنى سواء من ناحية الأم أو الأب.

فيديو.. "مستقبل وطن" بالقليوبية: السيسي رجل المرحلة وحقق إنجازات غير مسبوقة

قال عمرو درويش، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن "مستقبل وطن" منبر سياسى قوى يعلن ما يهم الشارع المصرى، ومن هذا المنطلق فإنه على قلب رجل واحد لدعم الدولة ومحاربة الإرهاب.

فضيحة جديدة تطرق أبواب الإدارة الأمريكيةترامب وممثلة "بورنو".. "وول ستريت" تكشف: محامى الرئيس دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز للتعتيم على علاقتها مع دونالد بـ2006.. والبيت الأبيض ينفى

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مشارف فضيحة جديدة بعد سلسلة الأزمات التى لاحقته منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام، بداية من خلافه مع وسائل الإعلام، مروراً بقضية التدخلات الروسية فى انتخابات الرئاسة الأخيرة، وصولاً إلى الفضائح والأسرار التى كشف عنها كتاب "نار وغضب" والذى تم طرحه فى الأسواق قبل قرابة أسبوعين.