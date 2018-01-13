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مواطنو القليوبية يوثقون 7 آلاف توكيل لترشيح السيسي بالانتخابات الرئاسية

السبت، 13 يناير 2018 02:31 م
مواطنو القليوبية يوثقون 7 آلاف توكيل لترشيح السيسي بالانتخابات الرئاسية توثيق توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية - أرشيفية


القليوبية - حسن عفيفى - نيفين طه
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شهدت مكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظة القليوبية إقبالا كثيفا من المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات المقبلة، ووصل عدد التوكيلات حتى الآن إلى 7 آلاف توكيل للرئيس، بحسب مصدر بالشهر العقارى بالقليوبية.

وفى سياق متصل، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية، مؤتمرا حاشدا فى مدينة بنها، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، لاستكمال إنجازاته الاقتصادية والتنموية وبناء مصر الحديثة وحمايتها من الإرهاب والتطرف والخونة والعملاء.

وأكد عمرو درويش، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية ومنسق عام حملة "علشان تبنيها" بالمحافظة، أن المؤتمر الذى نظمته الأمانة حمل اسم "علشان تبنيها"، لدعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مرحلة البناء والإنجازات، برعاية قيادة أثبتت للشعب المصرى والعالم مدى صدقها وإخلاصها لشعبها وتفانيها فى الوصول بمصرنا لمصاف الدولة المتقدمة، كما أثبتت للعالم مدى خبرتها وحنكتها وصدق رؤيتها.

 


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