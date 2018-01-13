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مقدم برامج أوكرانى شهير يقضى إجازته بشرم الشيخ ويسوق للسياحة المصرية

السبت، 13 يناير 2018 07:12 م
مقدم برامج أوكرانى شهير يقضى إجازته بشرم الشيخ ويسوق للسياحة المصرية مقدم البرامج التلفزيونية الأوكرانى الشهير سيرجي بريتولا


كتب مؤمن مختار
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يقضى مقدم البرامج التليفزيونية الأوكرانى الشهير سيرجى بريتولا إجازته على ساحل البحر الأحمر فى شرم الشيخ، حيث نشر مجموعة من الصور مع أطفاله والتى جذبت انتباه العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى أوكرانيا وروسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق.

وكتب بريتولا على صفحته الخاصة على "فيس بوك": "عاد أنطون من زاشكوفا إلى مصر، دون ماريتشكا، ولكن مع الأطفال"، ونشر ثلاث صور فى مصر.

وعلق المستخدمين على صور بريتولا، حيث تمنوا له رحلة رائعة، وأكدوا أنهم يشعرون بالملل دون عرض برنامجه الشهير "ماريتشكا وأنطون".

 


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