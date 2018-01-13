مقدم برامج أوكرانى شهير يقضى إجازته بشرم الشيخ ويسوق للسياحة المصرية

وكتب بريتولا على صفحته الخاصة على "فيس بوك": "عاد أنطون من زاشكوفا إلى مصر، دون ماريتشكا، ولكن مع الأطفال"، ونشر ثلاث صور فى مصر.

وعلق المستخدمين على صور بريتولا، حيث تمنوا له رحلة رائعة، وأكدوا أنهم يشعرون بالملل دون عرض برنامجه الشهير "ماريتشكا وأنطون".