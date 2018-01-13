مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش فى محافظة صلاح الدين العراقية

مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش فى محافظة صلاح الدين العراقيةالسبت، 13 يناير 2018 02:11 م
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت، بمقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى غربى قضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين.
وأوضحت المصادر -وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية- أن قوات (الحشد الشعبي) العراقى صدت هجوما لتنظيم داعش، قبل عبورها إلى ناحية الصينية غربى قضاء بيجى وقتلت 5 منهم، فيما لاذ الباقى بالفرار.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم شنه التنظيم انطلاقا من الصحراء الغربية الواقعة بين صلاح الدين والأنبار.
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