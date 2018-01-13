مقتل وإصابة 10 أشخاص من ميليشيات الحوثى بينهم قيادى بمدينة تعز

مقتل وإصابة 10 أشخاص من ميليشيات الحوثى بينهم قيادى بمدينة تعزالسبت، 13 يناير 2018 02:07 م
جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
إضافة تعليق
لقى 3 أشخاص من ميليشيات الحوثى مصرعهم بينهم قيادى وأصيب 7 آخرون اليوم السبت، بنيران الجيش اليمنى فى مدينة تعز.
وقال مصدر عسكرى يمنى بمحور تعز - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - "إن القيادى الحوثى المدعو إبراهيم الحاكم قُتل، فيما أصيب أحد مرافقيه، جراء استهدافهم بنيران الجيش اليمنى فى محيط مدرسة محمد على عثمان أثناء زيارته لمواقع الميليشيات شرق المدينة".
وأضاف المصدر، أن اثنين من عناصر الميليشيات قتلا، وأصيب 6 آخرون، بنيران الجيش اليمنى فى جبهة "الشقب بصبر"، جنوب المدينة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا
انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة