مقتل وإصابة 10 أشخاص من ميليشيات الحوثى بينهم قيادى بمدينة تعز

جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية





عدن(أ ش أ)

لقى 3 أشخاص من ميليشيات الحوثى مصرعهم بينهم قيادى وأصيب 7 آخرون اليوم السبت، بنيران الجيش اليمنى فى مدينة تعز.

وقال مصدر عسكرى يمنى بمحور تعز - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - "إن القيادى الحوثى المدعو إبراهيم الحاكم قُتل، فيما أصيب أحد مرافقيه، جراء استهدافهم بنيران الجيش اليمنى فى محيط مدرسة محمد على عثمان أثناء زيارته لمواقع الميليشيات شرق المدينة".

وأضاف المصدر، أن اثنين من عناصر الميليشيات قتلا، وأصيب 6 آخرون، بنيران الجيش اليمنى فى جبهة "الشقب بصبر"، جنوب المدينة.