مقتل وإصابة أربعة من مرافقى رئيس مجلس محافظة بغداد فى تفجير انتحارى





كتب محسن البديوى

وقع تفجير انتحارى فى ساحة عدن بالعاصمة العراقية بغداد، استهدف موكب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، مما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه، وإصابة أربعة آخرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.