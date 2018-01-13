مقتل وإصابة أربعة من مرافقى رئيس مجلس محافظة بغداد فى تفجير انتحارى

مقتل وإصابة أربعة من مرافقى رئيس مجلس محافظة بغداد فى تفجير انتحارىالسبت، 13 يناير 2018 06:46 م
بغداد - أرشيفية
كتب محسن البديوى
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وقع تفجير انتحارى فى ساحة عدن بالعاصمة العراقية بغداد، استهدف موكب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، مما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه، وإصابة أربعة آخرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
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