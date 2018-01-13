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مقتل أكثر من 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى علي محافظة البيضاء

السبت، 13 يناير 2018 08:20 م
مقتل أكثر من 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى علي محافظة البيضاء مقاتلات التحالف العربى


وكالات
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قتل أكثر من 90 عنصرا من مليشيا الحوثى الانقلابية وأصيب العشرات فى غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على معسكر تدريبى فى محافظة البيضاء، وفق ما نقلت وكالة "واس" السعودية.

وقال المركز الإعلامى للمقاومة الشعبية فى المحافظة، إن طيران التحالف شن أكثر من 7 غارات على معسكر القصير المطل على مدينة رداع والمعسكر التدريبى للمليشيات بأحد المناطق الواقعة بين منطقتى قرن الأسد و ريام بمديرية العرش.

وأكد البيان الذى بثه موقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية أن من بين القتلى القيادى الحوثى أحمد سيف الذهب.

من جهة ثانية، أفشلت المقاومة فى ذات المحافظة، محاولة للمليشيا استحداث مواقع بوادى ذى جيشان بمنطقة الزوب، وقال مصدر ميدانى إن المقاومة فى جبهة قيفة أفشلت محاولة المليشيا وأوقعت قتلى وجرحى فى صفوفها إثر معارك بين الجانبين ، مفيداً أن المليشيا لجأت عبر هزيمتها إلى قصف التجمعات السكنية فى قرى ومناطق الزوب بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها بجبل جميده و حمام ذراع و السبله .


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التحالف العربى

البيضاء

اليمن



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