مصرع 4 أشخاص فى تحطم مروحية هندية قبالة ساحل مومباى





نيودلهى(أ ش أ)

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية كان على متنها سبعة أشخاص، قبالة ساحل مومباى فى الهند.

وقال وزير النفط بالحكومة الهندية دارميندرا برادان - حسبما ذكر موقع (إنديا لايف توداي) الهندى اليوم السبت، إن البحرية الهندية وحرس السواحل يباشرون عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الحطام، مشيرا إلى أنه سيتعاون مع وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان، التى أصدرت بدورها تعليمات للبحرية وحرس السواحل، للتنسيق بشأن هذا الأمر.

كانت المروحية التابعة لشركة نفط "باوان هانز" المملوكة للدولة، قد فُقد الاتصال بها صباح اليوم، حيث كانت فى مهمة نقل بعض العمال من شركة النفط والغاز الطبيعى إلى موقع جهاز حفر، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين.