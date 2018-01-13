مصرع 3 وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى 3 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصابتهم بنزيف داخلى وجروح متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الإسكندرية القاهرة، أمام مدينة النوبارية لمحافظة البحيرة.

ورد بلاغ لقسم شرطة النوبارية، بحادث تصادم بالطريق الصحراوى دائرة القسم، بين سيارة نقل وسيارة ملاكى رقم ب ق ج 5713، عند محاولة قائد السيارة الملاكى تفادى سيارة أخرى انقلبت على جانب الطريق، وأدى ذلك لإصطدامه بالسيارة الثانية.

وأسفر الحادث عن مصرع، حسن شمة صيدلى، ومؤمن إدريس، ومحمود الشحيمى، طبيبان متأثرين بإصابتهم بجروح، ونزيف داخلى بالمخ، وجميعهم مقيمين بدمنهور، وتم إزالة آثار الحادث، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى النوبارية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم.

كما تلقى قسم شرطة كفر الدوار، إخطاراً من المستشفى العام، بوصول "ح م ح" 42 سنة فكهانى، ومقيم مساكن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، مصاب بإشتباه كسر بالقدمين وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج.

وبسؤال شقيقته "س م ح" ربة منزل ومقيمة بذات الناحية ، اتهمت المدعو "س ع ف" 72 سنة، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، بالتعدى على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم حسام أبو وافية، من ضبط المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.