مصرع 3 أشخاص وإصابة 48 آخرين إثر تصادم حافلة بسيارة فى التشيك





براغ (أ ش أ)

أعلنت السلطات التشيكية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 48 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلة بسيارة بالقرب من العاصمة "براغ".

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم السبت، عن مصادر قولها "إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "هوروميريس" شمال غرب العاصمة "براغ" عندما انحرفت الحافلة عن الطريق واصطدمت بأحد الأشجار عقب اصطدام سيارة بها"، مشيرة إلى أن سائقى الحافلة والسيارة من بين القتلى.