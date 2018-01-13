مصرع 20 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمني بمحافظة حجة بينهم قيادات





كتبت إيمان حنا

لقي 20 من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في معارك مع الجيش اليمني في محافظة حجة اليوم ومن بينهم قيادات كما قُتل أربعة وأصيب خمسة من جنود القوات الحكومية.

وأحكمت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال أم العظب الاستراتيجية في محور البقع في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الإيرانية.

كما أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش سيطرت على عدة تلال محيطة بها، بعد معارك خلفت عدداً من القتلى والجرحى. في أثناء ذلك، تستمر المعارك مع مليشيات الحوثي في مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية أفشلت هجوماً كبيراً للحوثيين حاولوا خلاله كسر الحصار المفروض على ما تبقى من جيوب لهم داخل مدينة ميدي.

ومن جانب آخر أفادت مصادر محلية يمنية، أمس الجمعة، أن مقاتلات التحالف العربى شنت 11 غارة جوية على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثيين فى محافظة ذمار شرقى اليمن، وقالت مصادر يمنية، "إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية لهم".

وكانت قوات الجيش اليمنى أحكمت أمس قبضتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية، وحررت عدة تباب محيطة بها منها تبتى فرعون، ومصطفى، وفق ما نقله الموقع الإخبارى الرسمى للجيش نقلا عن مصادر ميدانية، وأشار إلى أن المعارك أدت إلى سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية ما بين قتيل وجريح وأسير علاوة على اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية.