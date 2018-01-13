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مصرع وإصابة 7 عراقيين فى تفجير انتحارى شمالى بغداد

السبت، 13 يناير 2018 06:22 م
مصرع وإصابة 7 عراقيين فى تفجير انتحارى شمالى بغداد تفجير - أرشفية


(أ ش أ)
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لقى ثلاثة عراقيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون اليوم السبت إثر تفجير انتحارى إرهابى نفسه بحزام ناسف فى منطقة عدن شمالى العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمنى قوله إن إرهابيًا يرتدى حزامًا ناسفًا فجَّر نفسه فى المواطنين بساحة عدن بمنطقة الكاظمية ، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين.


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