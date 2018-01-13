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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية و"توك توك" بالمنوفية

السبت، 13 يناير 2018 11:20 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية و"توك توك" بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، فى حادث تصادم بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوكتوك بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، ووقوع متوفى ومصاب. 

والانتقال والفحص تبین أن طرفى الحادث، طرف أول دراجة نارية قیادة "ا ص ش" 35 سنة، عامل، مقیم بقریة سيروھیت دائرة المركز، وطرف ثانى توك توك  بدون لوحات قیادة "ك ز ع" 21 سنة، طالب مقیم بقریة فیشا الكبرى دائرة المركز، وتبین عدم تواجد المركبة بمكان الحادث، ووقع الحادث نتیجة اصطدام الدراجة الناریة بالتوك توك، ونجم عنه وفاة قائد التوك توك متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزیف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد الدراجة الناریة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، ولا یمكن استجوابه، وتم نقلھما إلى مستشفى منوف العام. 

وبسؤال والد المتوفى، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبھة الجنائیة، وبتوقیع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتیجة الإصابات، وأشارت التحریات إلى عدم وجود شبھة جنائیة فى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات. 

  

 


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