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مصادر طبية: مسلحون يطلقون النار على شخص بالعريش

السبت، 13 يناير 2018 10:42 م
مصادر طبية: مسلحون يطلقون النار على شخص بالعريش مستشفى العريش العام - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، قبل قليل، ان مسلحين أطلقوا النار على أحد الأهالى فى شارع سوق الخميس وسط مدينة العريش ، ولاذوا بالفرار .

 

وقالت المصادر إنه تم نقل جثمان القتيل لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلقات نارية أدت لوفاته فى الحال، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم .

 

 


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