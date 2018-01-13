مصادر طبية: مسلحون يطلقون النار على شخص بالعريش





شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، قبل قليل، ان مسلحين أطلقوا النار على أحد الأهالى فى شارع سوق الخميس وسط مدينة العريش ، ولاذوا بالفرار .

وقالت المصادر إنه تم نقل جثمان القتيل لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلقات نارية أدت لوفاته فى الحال، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم .