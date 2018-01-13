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السبت، 13 يناير 2018 03:34 م
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مسئول كردى: توصلنا إلى شبه اتفاق مع بغداد لإدارة مشتركة للمعابر الحدودية

السبت، 13 يناير 2018 01:40 م
مسئول كردى: توصلنا إلى شبه اتفاق مع بغداد لإدارة مشتركة للمعابر الحدودية حيدر العبادى رئيس وزراء العراق


بغداد (أ ش أ)
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قال المستشار القانونى لرئاسة برلمان كردستان لاوند جلال أغا: إن الحكومة الاتحادية العراقية تسير على الطريق الصحيح لحل المشاكل العالقة مع أربيل.. مشيرا إلى أن إقليم كردستان توصل إلى شبه اتفاق مع بغداد لإدراة مشتركة للمعابر الحدودية.

وأوضح أغا - خلال مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن الهدف من زيارة الوفد الكردى برئاسة وزير الداخلية بالإقليم كريم سنجارى هو وضع حل لمشكلة المعابر والجمارك والمطارات بين بغداد وأربيل .. مشيرا إلى أن هناك تدخلات من قبل الدول الأوروبية بشأن المشاكل بين الحكومتين كما أن حل أزمة المطارات سيكون بإدرة أولى لحل جميع المشاكل العالقة.

وأشار إلى أن هناك موقفا إيجابيا من كردستان تجاه بغداد خاصة بعدما أرسل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى نهاية السنة الماضية رواتب موظفى الإقليم .. مشددا على التزام كردستان بالدستور لحل المشاكل العالقة.

وكان قد وصل إلى العاصمة العراقية فى وقت سابق اليوم وفد كردستانى برئاسة وزير داخلية الإقليم لإجراء مباحثات مع مسؤولين فى الحكومة الاتحادية.


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