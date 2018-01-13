مسئول: بروكسل تخطط للسيطرة على التجارة البريطانية خلال الـ50 عاما القادمة

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قال النائب البريطانى فى البرلمان الأوروبى، ناثان جيل، إن الاتحاد الأوروبى سيحاول الحد من حرية التجارة فى بريطانيا، لضمان استقرار اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى خلال الـ50 عامًا القادمة.

ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس"البريطانية، عبر موقعها الإلكترونى، عن "جيل"، قوله، إن بريطانيا يجب عليها أن تستعد إلى عدم الاتفاق بشأن البريكست، نظرًا لتزايد المخاوف بشأن المحاولات المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبى للحفاظ على إبقاء السيطرة على التجارة البريطانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ربما قد يؤدى إلى عدم اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست، موضحًا أنه يجب النظر فى هذه القضية فى لندن.

وأضاف جيل، أن الغرض الرئيسى من الاتفاق التجارى لا يتعلق بالضرورة حول التجارة، بل هو فى الواقع الأمر يرمز إلى السيطرة على الاقتصاد والسوق الحر البريطانى، ومن المقرر دخول المملكة المتحدة فى مرحلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبى فى أواخر يناير الجارى.