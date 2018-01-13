video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول: بروكسل تخطط للسيطرة على التجارة البريطانية خلال الـ50 عاما القادمة

السبت، 13 يناير 2018 04:27 م
مسئول: بروكسل تخطط للسيطرة على التجارة البريطانية خلال الـ50 عاما القادمة تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا


أ ش أ
إضافة تعليق

قال النائب البريطانى فى البرلمان الأوروبى، ناثان جيل، إن الاتحاد الأوروبى سيحاول الحد من حرية التجارة فى بريطانيا، لضمان استقرار اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى خلال الـ50 عامًا القادمة.

ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس"البريطانية، عبر موقعها الإلكترونى، عن "جيل"، قوله، إن بريطانيا يجب عليها أن تستعد إلى عدم الاتفاق بشأن البريكست، نظرًا لتزايد المخاوف بشأن المحاولات المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبى للحفاظ على إبقاء السيطرة على التجارة البريطانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ربما قد يؤدى إلى عدم اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست، موضحًا أنه يجب النظر فى هذه القضية فى لندن.

وأضاف جيل، أن الغرض الرئيسى من الاتفاق التجارى لا يتعلق بالضرورة حول التجارة، بل هو فى الواقع الأمر يرمز إلى السيطرة على الاقتصاد والسوق الحر البريطانى، ومن المقرر دخول المملكة المتحدة فى مرحلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبى فى أواخر يناير الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع للرأى: إجراء استفتاء ثان حول "بريكست" قد يبطل نتيجة تصويت 2016

عجز الميزان التجارى البريطانى يتسع مثيرا مخاوف جديدة حول بريكست

نائب أوروبى: كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لا يفهم أسباب بريكست

اخبار عالمية

قانون بريكست

الاتحاد الاوروبى

الحكومة البريطانية

اخبار العالم

اخبار بريطانيا

البرلمان الاوروبى



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: توثيق توكيلات الوافدين لمرشحى الرئاسة بأى مكتب شهر عقارى

الوطنية للانتخابات: توثيق توكيلات الوافدين لمرشحى الرئاسة بأى مكتب شهر عقارى

محافظة القاهرة تعلن بدء تلقى طلبات تقنين الأوضاع لأراضى الدولة

محافظة القاهرة تعلن بدء تلقى طلبات تقنين الأوضاع لأراضى الدولة

مجلس النواب يقر اختيار 6 وزراء جدد.. البرلمان يجتمع غدا لإقرار التعديل المحدود الثالث للحكومة فى 28 شهرا.. الثقافة والسياحة والشباب بالقائمة وهيئة المكتب تشارك فى الاختيار.. والحقائب الجديدة تحتاج قبول 200 نائب

مجلس النواب يقر اختيار 6 وزراء جدد.. البرلمان يجتمع غدا لإقرار التعديل المحدود الثالث للحكومة فى 28 شهرا.. الثقافة والسياحة والشباب بالقائمة وهيئة المكتب تشارك فى الاختيار.. والحقائب الجديدة تحتاج قبول 200 نائب

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

ننشر صور أول فيلا تم تشطيبها فى العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر صور أول فيلا تم تشطيبها فى العاصمة الإدارية الجديدة

"حادث سعيد" يُجبر مؤمن زكريا على تأجيل انضمامه للأهلى السعودى

"حادث سعيد" يُجبر مؤمن زكريا على تأجيل انضمامه للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة